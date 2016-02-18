Suriyeli muhalifler: Türkiye'den Azez'e en az 2 bin savaşçı geçti

Suriyeli muhalif kaynaklar, YPG'nin ilerleyişiyle karşı karşıya kalan isyancılara yardıma giden en az 2 bin savaşçının askeri araç ve teçhizatlarıyla birlikte Halep vilayetindeki Azez'e gittiğini bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Bab el Selam (Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafındaki adı) sınır kapısını kontrol altında tutan Levant Cephesi'nden adını Ebu İssa olarak veren bir komutan, ''Hafif silahlar, havan topları, füzeler ve tanklarımızla geçişimize izin verildi'' dedi.

Ebu İssa, geçişine izin verilenlerin Nusra cephesi ve diğer cihatçı grupların dışındaki 'isyancı gruplar' olduğunu söyledi.

Suriye'deki savaştaki can kaybı ve insan hakları ihlallerini izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif kuruluş da Türkiye sınırından Azez'e yüzlerce savaşçının geçtiği haberlerini doğruladı.

Dün YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir sözcü BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta Türkiye'den Azez'e savaşçıların geçtiğini öne sürmüştü.

Suriye ordusunun Halep'in kuzeyine doğru ilerleyişi nedeniyle Azez'in dış dünya ile tek bağlantısı Türkiye sınırı. Ordunun ilerleyişi aynı zamanda Halep'in isyancıların elindeki bölgelerine kuzeyden ana ikmal hattını da kesmiş oldu.