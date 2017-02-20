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BBC Türkçe

Suriyeli muhalifler: Ateşkes çökebilir

Astana görüşmelerinin ardından rejim güçleriyle ateşkes yapan silahlı muhalif gruplar, son saldırıların ardından ateşkesin çökebileceğini söylüyorlar. Muhalifler hükümet güölerini

20 Şubat 2017 23:01

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, "hükümet güçlerince artan saldırıların" yürürlükteki ateşkesi tehlikeye attığını söyledi.

Silahlı muhalifler, Şam, Humus ve ülkenin güneyindeki bombalamalara yanıt verme hakları olduğunu söylüyorlar.

Muhalifler saldırıları Devlet Başkanı Beşar Esad'dan "kanlı bir mesaj" olarak nitelendirdiler.

Açıklama, Birleşmiş Milletler nezdinde yapılması planlanan Cenevre barış görüşmeleri öncesinde geldi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, 23 Şubat'ta yapılması öngörülen görüşmelerin yaklaşık iki aylık ateşkes sonucu siyasi süreci başlatma ihtimali amacını taşıdığını açıklamıştı.

Suriye genelinde ateşkes Astana görüşmelerinin ardından Türkiye, Rusya ve İran'ın arabuluculuğunda 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Suriyeli muhalifler ve sağlık çalışanları, Cumartesi günü Şam yakınlarında hükümet güçlerinin bir cenaze törenini bombalaması sonucu en az 16 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Muhalifler Humus ve ülkenin güneyinde de benzer saldırılar olduğunu söylüyorlar.

Muhaliflerin Şam'da hükümet kontrolündeki yerleri topçu atışına tuttuğuna dair haberler de gelmişti.

İddialar BBC tarafından bağımsız kaynaklara doğrulatılamadı.

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