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BBC Türkçe

Suriyeli muhalifler Ankara'da toplanıyor

Suriyeli muhalif grupların temsilcileri, 20 Şubat'ta Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılması planlanan barış görüşmelerinden önce Ankara'da toplanıyor. Ankara'daki toplantıya muhaliflerin çatı grubu ve Astana görüşmelerinde bulunan diğer örgütler katıla

03 Şubat 2017 15:55

Suriyeli muhalif grupların temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılması planlanan barış görüşmelerinden önce Ankara'da toplanıyor.

Reuters ajansına konuşan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye muhalefetinin ana çatı grubu olan Suudi destekli Müzakere Yüksek Komitesi ve Astana'da geçen ay yapılan barış görüşmelerine katılan diğer grupların Ankara'daki görüşmelere katılacaklarını söyledi.

Suriyeli muhalif grupların temsilcileri arasında; Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Astana toplantısına katılan askeri grupların temsilcileri, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Suriye Türkmen Meclisi başkanları bulunuyor.

Astana'da, Türkiye, Rusya ve İran'ın da katıldığı görüşmelerde Suriye'deki ateşkesin üçlü ortak mekanizmayla uygulanmasını sağlama konusunda anlaşılmıştı.

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BM gözetimindeki yeni Suriye barış görüşmelerinin planlanandan iki hafta kadar sonra, 20 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Bu arada, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de ateşkesin nasıl uygulandığını değerlendirmek üzere 6 Şubat'ta Astana'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.

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