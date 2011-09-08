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Dünya

Suriyeli muhalifler, "Ulusal Geçiş Konseyi" istiyor ŞAM (A.A)

08 Eylül 2011 19:01

-Suriyeli muhalifler, "Ulusal Geçiş Konseyi" istiyor  ŞAM (A.A) - 08.09.2011 - Suriyeli muhaliflerin Katar ve Mısır'da "Ulusal Geçiş Konseyi" kurmak için temaslarda bulunacağı bildirildi. Suriyeli muhalifler, Katar'ın başkenti Doha ve Mısır'ın başkenti Kahire'de "Ulusal Geçiş Konseyi" kurmak için, muhalifleri tek çatı altında toplamak ve konsey kurma düşüncesine karşı çıkan muhalifleri ikna etmek üzere temaslarda bulunacak. Konseyin birkaç hafta içinde kurulması planlanırken, muhaliflerin Suriye'de operasyon ve tutuklamaların olmadığı bir kentte "Serbest Bölge" kurulması yönünde çalışmalar başlatacakları ifade edildi.

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