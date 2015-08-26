Suriyeli muhalif komutanın aracına Hatay'da bombalı saldırı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da ikamet eden Suriyeli muhalif komutanlardan Cemil Radon’un aracı bugün öğle saatlerinde altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu infilak etti. Patlama sonucu ağır yaralanan Muhalif Komutan Cemil Radon, Antakya Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Akasya Mahallesi Yılmaz Sokak’ta ikamet eden Suriyeli muhalif komutanlardan Cemil Radon, öğle saatlerinde 31 SAF 208 plakalı aracına binerek evinden ayrılmak istedi. Radon aracın kontağını çevirdiğinde bir anda patlama sesi geldi. Aracın altına konulduğu sanılan bombanın patlaması sonucu araçta büyük hasar meydana gelirken ağır yaralanan Radon, 112 ekiplerince Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Radon’un durumu ciddiyetini korurken olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Hatay Büyükşehir İtfaiye ekipleri de bölgede önlemlerini artırdı.

Bu ikinci saldırı





Bu arada saldırıda ağır yaralanan Cemil Radon’a yapılan saldırının ilk olmadığı öğrenildi. Radon daha önce de Reyhanlı ilçesinde aracının altına bomba koyulması sonucu bir saldırıya daha maruz kalmıştı.