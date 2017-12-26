T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli muhalif gruplardan Soçi'ye boykot

Suriyeli 40 muhalif grup, Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana'da ilan ettiği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını açıkladı. Muhalifler Rusya'yı BM öncülüğündeki Cenevre sürecini baltalamaya çalışmakla suçladı.

26 Aralık 2017 19:35

Rusya'nın öncülüğünde 29-30 Ocak tarihleri arasında Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Suriyeli 40 muhalif grup ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada Soçi toplantısı "Rusya'nın Cenevre merkezli BM barış sürecini baltalama çabası" olarak nitelendirilerek, "Endişe verici bu tehlikelere karşı tüm güçleri aynı safta durmaya çağırıyoruz" denildi.

Aralarında İslamcı Ahrar'uş Şam ile ABD destekli Mutasım Tugayı'nın da bulunduğu muhalif grupların imzasını taşıyan ortak açıklamada, Rusya siyasi çözüm için Suriye hükümetine baskı yapmamak ve savaş suçu işlemekle suçlandı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nun basın sözcüsü Ahmed Ramazan Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Rusya'nın Cenevre görüşmelerini devredışı bırakmaya çalıştığını savunarak, "Ruslar bu konferansla Cenevre görüşmelerini baypas edip Suriye halkına kendi koşullarını dayatmaya çalışıyor. Bu konferansın en tehlikeli yanı, Rusların kendi planlayıp tasarladıkları anayasayı ülkeye dayatmaya çalışacak olmaları" diye konuştu.

Mutasım Tugayı sözcüsü Mustafa Seyceri de AFP haber ajansına konuşarak, muhaliflerin Rusya'yı dürüst bir arabulucu olarak göremeyeceklerini belirtti ve "Başından beri söyledik. Her kim olursa olsun, Suriye'de arabulucu ve garantör rolü oynamak isteyenin tarafsız, adil olması, siyasi değişime destek konusunda dürüst olması gerekir. Rusya bunları yapmadı, Suriyelilerin öldürülmesine ortak oldu" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran'ın öncülüğünde yapılan Astana görüşmelerinin geçen haftaki sekizinci turunda Soçi'de planlanan görüşmelerin tarihi ilan edilmiş ve Suriye'den tüm etnik grupların katılmasının planlandığı Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı.

BM öncülüğünde 2016 yılı başında başlatılan Cenevre görüşmelerinde ise mesafe kat edilemedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,rtr/BK,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeliRusya TürkiyeAstanaSuriye Ulusal Diyalog KongresiRusyaCenevreOcakSoçiSuriye Ulusal Diyalog Kongresi SuriyeliAhrarABDMutasım TugayıSuriyeMuhalifDevrimci Güçler KoalisyonuAhmed Ramazan Alman Haber AjansıRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24