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BBC Türkçe

Suriyeli muhalif gruplardan Astana hazırlıklarını boykot kararı

Suriyeli muhalifler ortak bir yazılı açıklama yaparak, Astana'da yapılması beklenen Suriye barış görüşmelerinin hazırlık çalışmalarını boykot edeceklerini duyurdu.

03 Ocak 2017 05:42

Suriye'deki ateşkes anlaşmasına imza atan muhalif gruplar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması beklenen Suriye barış görüşmelerinin hazırlık çalışmalarına katılımlarını durdurma kararı aldı.

Pazartesi günü Suriyeli muhaliflerin yaptığı ortak açıklamada boykot kararına gerekçe olarak, "Rejim güçleri ve mütteffikleri, saldırıları sürdürerek birçok kez büyük ihlallerde bulundu" ifadeleri yer aldı.

ateşkes 29 Aralık gecesi yürürlüğe girmişti.

Muhaliflerin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ordusu ve İran destekli müttefiklerinin askeri operasyonlarına devam etmeleri halinde ateşkes anlaşmasının da ortadan kalkacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde hazırlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu tasarıyı 31 Aralık'ta oy birliği ile kabul etmişti.

Ateşkese destek veren tasarıda Suriye'ye acil insani yardım ulaştırılması, bunun yanında Suriye'de hükümet ile muhalifler arasındaki siyasi çözüm sürecine destek verilmesi çağrısında bulunuluyordu.

Barış görüşmelerinin ateşkesi takiben bir ay içinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlaması hedefleniyor.

Ülkenin çok büyük bir kesiminde çatışmaların durduğu bildirilse de ateşkes ihlali haberleri gelmeye devam ediyor.

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