Suriyeli muhalif gruplar Moskova'ya davet edildi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Suriye görüşmelerinin ardından Rusya, Türkiye ve İran ile işbirliğini artırmak istiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov çarşamba günü Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, bölgedeki diğer ülkelerin de barış sürecine katılmaları gerektiğini söyledi.

Interfax ajansının haberine göre, Lavrov Astana’daki görüşmelere silahlı muhalif gruplar ile Suriye hükümetinin katılmasını başarı olarak değerlendirdi.

Muhalif gruplar Moskova'ya davet edildi

Lavrov konuşmasında ayrıca “Moskova’ya gelmek isteyen Suriye’deki siyasi muhaliflerin temsilcilerinin hepsini davet ettiğini” belirtti. Lavrov, siyasi muhaliflerin temsilcilerine Astana’daki görüşmelerin sonuçları hakkında bilgilendirmeyi planladığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü Moskova’da gerçekleşecek görüşmeye hangi grupların davet edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Astana'daki görüşmelere katılan silahlı muhalif grupların liderlerinden Fares Bayuş Moskova’daki görüşmelere davet edilmediklerini söyledi. Bayuş, Fransız Haber Ajansı AFP’ye İstanbul’da yaptığı açıklamada, “sorunun davet değil, tartışılan konu olduğunu” ifade etti. Bayuş, "eğer gerçekten ciddiyse ve ulusal bir sorunu tartışacaksak, dünyanın sonuna kadar gideriz” dedi.

Moskova, geçmişte de Suriyeli muhalifleri konuk etmişti. Ancak şimdiye kadar hiçbir silahlı muhalif grubun temsilcisi Moskova'ya davet edilmedi.

Kremlin sözcüsü: Astana görüşmeleri başarılı

Daha önce Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da yaptığı açıklamada Astana’daki görüşmeleri başarılı olarak nitelendirdi. Peskov, Astana'daki toplantının, Birleşmiş Milletler himayesinde Şubat ayında Cenevre'de düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine de ivme kazandırabileceğine dikkat çekti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimi ile yapılan ve iki gün süren Suriye görüşmelerinin sonunda ülkede savaşan tarafların ortak bir açıklaması olmadı. Dolaylı yapılan görüşmelerin ardından Türkiye, Rusya ve İran Suriye’de ateşkesi denetleyecek üçlü bir mekanizmada mutabakata vardıklarını açıkladı. Türkiye Suriye’de muhalif grupları desteklerken, Rusya ve İran Suriye hükümetine destek veriyor.

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dpa/AFP, JD/BK