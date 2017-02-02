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BBC Türkçe

Suriyeli muhalif grup lideri: Rakka operasyonu için ABD'den eğitim alıyoruz

Muhalif Suriye Seçkin Güçleri grubunun lideri Ahmed Carba, Rakka operasyonuna katılacaklarını ve ABD'nin operasyon için grubundaki militanları eğittiğini söyledi.

02 Şubat 2017 18:49

Suriyeli silahlı muhalif grup Suriye Seçkin Güçleri'nin lideri Ahmed Carba, Rakka operasyonuna katılacaklarını ve ABD'nin operasyon için grubundaki militanları eğittiğini söyledi.

Ahmed Jarba, Suriye Seçkin Güçleri'nde 3 bin savaşçının bulunduğunu belirtiyor.

ABD, Suriye Seçkin Güçleri'nin, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yanında Rakka operasyonuna katılımını destekliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Jarba, "Şimdi, Rakka savaşı için hazırlanıyoruz. Koalisyon güçleriyle birlikte yaptığımız bir eğitim programı var. Bu savaşa tüm gücümüzle girmek için hazır olacağız ve topraklarımızı özgürleştirmek için hazırlanma sürecindeyiz" dedi.

SDG, Kasım ayında Rakka'yı IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elinden almak için bir operasyon başlatmıştı.

Rakka operasyonunun ilk iki aşamasında kentin kuzeyi ve batısındaki bazı köylerin ele geçirildiği belirtiliyor.

Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ana grubunu oluşturduğu SDG geçen hafta, ABD'den ilk kez zırhlı araç yardımı aldıklarını açıklamıştı.

Pentagon ise araçları IŞİD'in patlayıcılarla yaptıkları saldırılara karşı Suriye Demokratik Güçleri'nin bir parçası olan Suriye Arap Koalisyonu'na verdiklerini söylemişti.

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