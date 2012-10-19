Suriyeli muhalif eylemciler, ülkenin kuzey bölgesinde hava saldırısı gerçekleştirdi

Suriyeli muhalif eylemciler, muhaliflerin güçlü olduğu ülkenin kuzey bölgesinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Ve söz konusu saldırıda pek çok kişinin de öldüğü açıklandı. İdlib ve Halep kentlerinde ise 2 gündür hava saldırılarının devam ettiği belirtiliyor. Özellikle Maaret El Numan kasabasını hedef alan bombalarda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

Eylemciler, yıkılan binaların altında kalan cesetleri çıkartabilmek için enkazda kazı çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Suriye'de faaliyet gösteren insan hakları grupları dün son 18 ay içinde ülkede askerler ya da milisler tarafından kaçırılan 28 bin kişi olduğunu ileri sürerken, insan hakları örgütleri de, hükümet karşıtı gösterilerin başlangıcından bu yana kaybolan 18 bin kişinin ismini saptadıklarını, 10 bin vakayı da araştırdıklarını söylüyorlar.

Hükümetin insanları terörize etmeye yönelik kasıtlı bir strateji yürüttüğünü iddia eden Avaaz adlı bir insan hakları grubu, ellerinde insanların sokaktan zorla alındıklarını gösteren video görüntüleri olduğunu ifade etti. Grup, elindeki kanıtları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’na vermeyi düşündüklerini de ekliyor. Bu anlamda Suriye hükümeti ise şu ana kadar iddialarla ilgili herhangi bir yorum yapmazken, geçmişte de insan hakları ihlallerine dair tüm bir raporlarını reddetmişti.



Geçici ateşkes



BM rakamları Suriye’de ayaklanmalar başladığından bugüne kadar 18 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 170 bin kişinin yurtdışına kaçtığını ve 2,5 milyon kişinin ülke içinde insanı yardıma muhtaç durumda olduğunu gösteriyor. Muhalefet ve insan hakları eylemcileri ise ölü sayısının 30 bin olduğunu ileri sürüyor.

Suriye-Türkiye sınırında bulunan BBC muhabiri James Reynolds, Suriyeli isyancılar ülkenin kuzeyinde kendi güvenli bölgesini yaratmak istiyor, ancak bazı kentlerin kontrolünü ele geçirmiş olsalar da, gökyüzünü kontrol edemediklerine dikkati çekiyor.

Şiddet olayları devam ederken BM ve Arap Birliği ortak elçisi Lakhdar Brahimi Cumartesi günü Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşmek üzere ülkeye gelecek. Brahimi 25 Ekim’de başlayacak olan Kurban Bayramı süresince “siyasi sürecin gelişmesine izin vermek adına” geçici bir ateşkes ilan edilmesini talep ediyor.

Hükümet sözcüsü Cihad El Makdisi BBC’ye her iki tarafın dâhil olması şartıyla hükümetin, krizi sonlandıracak herhangi bir girişimi dinlemeye hazır olduğunu söyledi.

Muhalefet de hükümetin ilan edeceği bir ateşkese uyacağını açıkladı.

Fakat ateşkes çağrılarına rağmen, çatışma Suriye sınırlarının dışına taşma riski barındırıyor.

Türk askeri kuvvetleri Suriye’den bir havan mermisinin, Hatay sınırları içerisine düşmesine karşılık Suriye’ye ateşle cevap verdi.

Türk televizyonları bugün sabah saatlerinde de sınır ötesi çatışmalar yaşandığına dair haberler verdi.

Türkiye ve Suriye sınırına yakın bölgelerde silahlı muhalif gruplarla Suriye güvenlik güçleri arasında yoğunlaşan çatışmalar sırasında Türkiye topraklarına top ve mermilerin isabet ediyor olması, iki ülke arasında gerginliğin artmasına neden oluyor.

Bbc Türkçe