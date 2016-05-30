Suriyeli muhalif başmüzakereci istifa etti

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) heyetinin Başmüzakerecisi Muhammed Alluş istifa etti.

Muhammed Alluş kararına gerekçe olarak, ülkesinde 5 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşın sona ermesi amacıyla yürütülen barış görüşmelerinin başarısız olmasını gösterdi.

Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in (BM) desteği ile yürütülen görüşmeleri "zaman kaybı" olarak nitelendiren Alluş, görüşmelerin soruna siyasi bir çözüm getirmediğini, kuşatma altında yaşayan Suriyelilerin yaşam koşullarını da kolaylaştırmadığını belirtti.

Alluş, uluslararası toplumu da, Suriyelilerin yaşam koşullarını kolaylaştırmak için gerekeni yapmamakla suçladı.

Suriyeli muhalif gruplardan Ceyşul İslam'ın (İslam Ordusu) temsilcisi de olan Alluş, Şam yönetimi tarafından "terörist" olarak nitelendirilmişti.

Şam yönetimi, "Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek isteyen dış güçlerin maşası" olarak gördüğü MYK'nın Suriyeli tüm muhalifler adına görüş bildiremeyeceğini savunuyor.

Görüşmeler askıda

MYK geçen ay barış görüşmelere katılımını askıya almıştı.

Suriye yönetimi ile muhalifler arasındaki kesilen barış görüşmelerinin ne zaman yeniden başlayacağı ise bilinmiyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ömümüzdeki 2-3 hafta içinde görüşmeleri başlatmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Suriye'de Şubat ayında ilan edilen ateşkes taraflarca sık sık ihlal edilmişti.

Ülkede Mart 2011'de rejim karşıtı isyanla başlayan iç savaşta şu ana dek 280 bin kişi öldü, milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.