Suriyeli muhalif avukatı kaçırmak istediler

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 4 Suriyeli, sabaha karşı Antakya'daki bir evde kalan Suriyeli avukat M.E'nin ellerini bağlayarak, bir otomobile bindirdi.

Esed yanlısı olduğu iddia edilen Suriyeliler, muhalif avukat M.E'yi Suriye'ye kaçırmak üzere, Yayladağı Gümrük Kapısı'na doğru yol çıktı.

Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarında araçtan inen grup, rehineyle ormanlık alana doğru ilerledi. Bu sırada şüpheli aracı takibe alan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gruba “dur” ihtarında bulundu.

Polisin uyarısına silahla ateş ederek karşılık veren grupla polis arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 Suriyeli yaralı olarak yakalanırken, 2 Suriyeli ise koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından zanlıları yakaladı.

Yaralılar, ambulanslarla Hatay'daki Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçırılmak istenen avukat M.E ise yara almadan kurtarıldı.

Bu arada, kaçırılmak istenen avukatın, Suriye'de önemli davalarda avukatlık yaptığı ve muhaliflerin önemli isimleri arasında yer aldığı iddia edildi.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Güvenlik güçleriyle Suriyeliler arasında çıkan çatışmada, 2'si yaralı 4 kişinin yakalandığını ifade eden Lekesiz, şöyle konuştu:

“Eylemde Türkiye'deki bazı kişilerin de bağlantısının olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde gözaltı sayısı da artabilir. Bu arada eylemcilerin, Antakya'dan kaçırmak istedikleri kişiyi, sınır hattından Suriye'ye götürmek istedikleri de belirlendi.”