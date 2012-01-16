-Suriyeli milletvekili muhalefete katılıyor ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Suriye Halk Meclisi'nin iktidardaki Baas partisine yakın üyesi İmad Galyun, Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimine karşı oluşturulan muhalefete katılacağını bildirdi. Parlamento Bütçe Komitesi Başkanı Galyun, El Arabiya televizyonuna dün yaptığı açıklamada, pek çok parlamento üyesinin daha rejime karşı sesini çıkarmak istediğini, ancak can korkusundan bunu yapamadıklarını belirtti. El Arabiya, Galyun'un muhalefete katılma kararının, muhalefetin kurduğu Suriye Ulusal Konseyi'nin üst düzey askeri konsey oluşturma planını açıkladığı döneme rastladığına dikkati çekti.