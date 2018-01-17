Suriyeli Mahmud Debul, ÖSO'ya bağlı tugayda kaybolan 3 milyon dolar yüzünden mi öldürüldü

Osmaniye'de su dağıtıcısı kılığındaki bir kişi tarafından 2 ay önce öldürülen Suriyeli Mahmud Debul'un ÖSO’ya bağlı El Faruk Tugayı komutanlarından Ahmed Debul’un kardeşi olduğu öğrenildi. Cinayetin, 6 yıl önce El Faruk Tugayı’na ait 3 milyon dolarlık paranın kaybolmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü. Tugayda görev alan ama birbirlerini tanımadıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre;Debul'un ve 2 şüphelinin de tugayda görev aldıkları belirlendi. Cinayeti kabul etmeyen ve birbirlerini tanımadıklarını ileri süren 2 kişi tutuklandı.

Cinayetin, 6 yıl önce ÖSO'ya bağlı El Faruk Tugayı'nın 3 milyon dolar parasının kaybolmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü. Debul'un eşinin verdiği ve Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; tugayın para işlerine bakan Ammar A., Suriye'deki çatışmada yaralandı ve tedavi altına alındı.

Ammar A.'nın görevini 2012'de öldürülen komutan Ahmed Debul'un kardeşi Mahmud Debul ile Osame Ç. üstlendi. Tedavi olduktan sonra tugaya dönen Ammar A., hesaplarda 3 milyon dolar açık olduğunu gördü. Ammar A. ile Mahmud Debul tartıştı. Mahmud Debul 2016'da Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne geçti. Nisan 2016'da suikasta uğrayan Mahmud Debul, 6 ay komada kaldı. Kendisine geldikten sonra polise “Beni Ammar A. ile Firas S. vurdurdu” diye ifade verdi. Olaydan sonra ifade veren Debul'un eşi K. Debul'un da Ammar A. ile eşinin sorun yaşadığını söylediği kaydedildi.