Suriyeli lezbiyen blogger Amina, Amerikalı ve evli bir erkek çıktı!

T24- Son olarak açırıldığı haberinin gelmesi üzerine dünyayı ayağa kaldıran Suriyeli lezbiyen blogger Amina Arraf hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Şam'da eşcinsel bir kız adlı bloguna dün girilen entry'e göre "Amina", İşkoçya'da yaşayan evli ve orta yaşlı Amerikalı bir adam.













A Gay Girl in Damascus (Şam'da eşcinsel bir kız) bloguna dün (12 Haziran 2011) blogun asıl sahibi "Okurlara Özür" başlıklı bir entry girdi. “İstanbul, Türkiye”den notu düşülen entry'i yazan Tom MacNaster'dı. MacMaster "Bu kadar ilgi beklemiyordum" diyerek başladığı yazısında Suriyeli lezbiyen aktivist Amina'nın sadece kurgu oladuğunu açıkladı.

Tüm dünya tarafından izlenen Gay Girl in Damascus(Şam'da eşcinsel bir kız) blogunun yazarı olarak bilinen Amina Abdallah Arraf al Omari'nin son olarak kaçırılması haberinin gelmesi üzerine uluslararası imza kampanyası başlatılmıştı. Ancak, blogcular ordusu, gazeteciler ve "Amina" ile ilgili gerçekleri bulmaya çalışan ilgililer son günlerde MacMaster ve eşi Britta Froelicher'a işaret ediyordu. "Amina" tarafından LezGetReal.com adresine yollanan emailleri IP adresi Edinburgh Üniversitesi'ne ait çıkmış ve "Amina Arraf" tarafından Yahoo'da yürütülen bir tartışma grubunun adresi kamu kayıtlarında MacMaster ve eşinin evine ait çıkmıştı.

Kanıtların çoğalması üzerine MacNaster gerçeği açığa çıkarmaya karar verdi. MacMaster, blogda yaptığı açıklamada "anlatıcının bir kurgu olmasına rağmen, bu blogda anlatılanlar gerçektir. Bu deneyim, üzücü olarak, Orta Doğu ‘ya yüzeysel bakış açısını ve liberal Oryantalizmin yeni formlarının yaygınlığına dair hissettiklerimi doğruladı"dedi.

Aktivistler ise kimseye zarar verdiğime inanmadığını söyleyen MacNaster'a kızgın. Guardian'a konuşan bir aktivist, MacMaster hakkında "Özrün kabul edilmedi. Çünkü ben kendim Amina'nın tutuklanmasını araştırmaya başlamıştım. Bu kurgu figür hakkında araştırma yaparken kendimi büyük bir tehlikeye sokabilirdim. Utan" derken Suriyeli bir diğer aktivist de yaşananları "Büyük zaman kaybı" olarak değerlendirdi.

Guardian'ın yolladığı maile Macnaster'ın eşi Froelicher'den gelen yanıt şöyle: "Ben ve eşim 12-24 saat içinde ilk röportajımızı vereceğiz." Bir başka gazeteciye yaptığı açıklamada ise Froelicher şöyle diyor: "Türkiye'de tatildeyiz. Gerçekten iyi zaman geçirmek istiyoruz ve bu tüm bu deliliklerle uğraşmak istemiyoruz."



(Çeviri: Hazal Özvarış- T24)





