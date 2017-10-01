Suriyeli kuzenlerin aşk intiharı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Adana\'ya aileleri ile yerleşen Suriyeli kuzenler; 21 yaşındaki Rengin Abdo ve 18 yaşındaki Emine Hani\'nin birlikte sulama kanalına atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Rengin Abdo\'nun cesedi sulama kanalında bulunurken, diğer genç kızın cesedi aranıyor.

Merkez Yüreğir İlçesi Ali Hocalı Mahallesi\'nden geçen sulama kanalında 15 Eylül\'de sürüklenen genç kız cesedi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. 16 Eylül\'de Rengin Abdo ve Emine Hani\'nin yakınları Köprübaşı Polis Merkezi\'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Kayıp Büro Amirliği polisleri, kanalda cesedi bulunan genç kızın fotoğrafını ailesine gösterdi. Aile, Rengin Abdo\'yu teşhis ederek kendi kızları olduğunu söyledi. Ailenin ifadesini alan polis, Abdo ile Hani\'nin kuzen olduğunu, cesedin bulunmadan 1 gün önce, genç kızların \"Erkek arkadaşlarımızı çok seviyoruz. El ele kanala atlayıp kendimizi öldüreceğiz\" diye mesaj attıklarını iddia etti. Bu ifade üzerine polis, Hani\'yi bulmak için sulama kanalının kapaklarını kapatarak suyu kesti. Ancak, aramalara rağmen Hani, bulunamadı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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