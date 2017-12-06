Suriyeli kuyumcuyu kaçıran 3 kişi tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Ömerli ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcuyu kaçıran ve aynı gün polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları kahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Aralık günü Ömerli ilçesinde meydana geldi. İlçede kuyumculuk yapan Suriye uyruklu bir kişi silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Kaçırılma olayının ardından Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları ile Ömerli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Suriye uyruklu kuyumcuyu kaçırdığı değerlndirilen 3 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Polislerin yaptığı baskın sonucu 3 şüpheli saklandıkları evde yakalanırken, glock marka 2 silah de ele geçirildi.

Gesp şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından, Suriyeli kuyumcu, Kabala beldesinde kiralık araç içerisinde elleri ve kolları bağlı bir halde bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli bugün çıkarıldıkları mahkemece, \'silah ile yağma suçundan\' tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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