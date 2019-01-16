Suriyeli Kürtlerden güvenli bölge planına tepki

Üst düzey Suriyeli Kürt yetkili Bedran Çiya Kurd, Türkiye ve ABD tarafından Suriye'nin kuzeyi için ortaya atılan güvenli bölge fikrini reddettiklerini belirtti. Associated Press haber ajansına konuşan Kürt yetkili, böyle bir eylemin, yeni bir kılıfla gerçekleştirilen bir Türk işgali anlamına geleceğini ifade etti.

Kurd, "Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki (Kürt) özerk demokratik yönetim, güvenli bölgeler kisvesi altındaki bu tarz planları reddediyor. Çünkü bunlar, söz konusu bölgelere yönelik yeni bir tür saldırı ya da tehdit teşkil ediyor" dedi.

Kurd, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetiminin sadece uluslararası güçlerin görev yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki bir güvenli bölgeyi kabul edeceğini söyledi. Kürt yekili, BM bünyesindeki uluslararası güçlerin alternatifinin ise Suriye hükümetine bağlı birliklerin olabileceğini belirtti.

Kalın: Kontrol Türkiye'de olacak

Suriye'nin kuzeyine ilişkin güvenli bölge planına dair bugün Ankara'dan üst üste açıklamalar geldi. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kurulması planlanan güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Buranın kontrolü Türkiye'de olacak. Dolayısıyla burada Türkiye'nin askeri konuşlanmasıyla, istihbari faaliyetleriyle, yerel halkın sürece dahil edilmesiyle bir güvenli bölge oluşturulacak" ifadesini kullanan Kalın, "Cerablus-El Bab hattında, Afrin'de ve oradan İdlib'e uzanan coğrafyada bu gerçekleştirilmiş durumda. Adına güvenli bölge denmese de şu anda fiilen orada Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge hattı var" diye ekledi.

Kalın, "Baktığınız zaman bu saydığım coğrafya içerisinde ne rejim unsurları var ne PKK/PYD/YPG unsurları var ne de DEAŞ unsurları var. Buralar güvenli bir bölge halinde yerel halk, yerel kent konseyleri tarafından yönetilmekte. Benzer bir model Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda da rahatlıkla uygulanabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye'de kurulması öngörülen güvenli bölgenin Türkiye tarafından oluşturulacağını açıklamıştı. Erdoğan, bu bölgenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın da ifade ettiği üzere 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte olacağını söylemişti.