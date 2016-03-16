Suriyeli Kürtlerden federatif yapılanma

Suriye Kürtlerinin bir yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyinde Kürt kontrolü altındaki bölgede ‘federal idari bölge' ilan edilecek. Böylece Suriye'deki üç özerk Kürt bölgesi federatif çatı altında birleştirilmiş olacak. Türkiye, sınır bölgesindeki Kürt hakimiyetinin artmasının ülkedeki bölücülük hareketini cesaretlendirmesinden endişe ediyor.

Kobani'deki dış ilişkiler dairesi yetkililerinden İdris Nassan Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada federal bölgenin Kürtlerle diğer etnik gruplar tarafından oluşturulan özyönetim sistemini güçlendireceğini söyledi. Suriye Kürtleri Suriye'deki iç savaştan yararlanarak bundan iki yıl önce kendi bölgelerinde özyönetim birimleri kurmuşlardı.

Nassan ‘Kuzey Suriye Federasyonu'nun bölgede yaşayan bütün etnik grupları temsil edeceğini söyledi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak gördüğü Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine davet edilmemişti.

PYD'nin silahlı kolu sayılan Halk Savunma Birlikleri (YPG) Suriye'nin kuzeyinde geniş bölgeleri IŞİD'den almış ve ABD'nin liderliğindeki anti-IŞİD koalisyonunun bölgedeki en önemli müttefiki konumuna gelmişti.

Suriye Kürtleri Irak sınırından Fırat nehrine kadar uzanan 400 kilometre genişliğindeki bölgeyi kontrol ediyor. Kuzeybatıdaki Afrin de Kürtler tarafından yönetiliyor.

Esad rejiminin en güçlü müttefiki olan Rusya federalizmin Suriye için idari sistem olabileceğini açıklamış, Şam yönetimi ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkeye federal idari sistemin getirilmesini ret etmişti.