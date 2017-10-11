Suriyeli Kürtlerden Avrupa Konseyi'ne çağrı

Strasbourg’da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) genel kurul oturumları paralelinde Avrupa Konseyi binasında parlamenterler ve gazeteciler için "IŞİD Sonrası Suriye'nin Geleceği: Tartışılan Yönetim Modelleri" başlıklı bir "yan etkinlik" düzenlendi.

AKPM Türk heyetindeki HDP üyesi vekillerden Hişyar Özsoy öncülüğünde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak, Kuzey Suriye Federal Bölgesi Uluslararası Sekreteri Abdülkerim Ömer ve PYD (Rojava) Fransa Temsilcisi Halid İsa katıldı.

Moderatörlüğü HDP Avrupa kurumları temsilcilerinden Fayik Yağızay tarafından yapılan toplantıda söz alan Abdülkerim Ömer, Rojava bölgesinde IŞİD’e karşı savaşmalarına karşın "ambargo altında olduklarını, sınırlarının kapalı olduğunu ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduklarını" söyledi. Ömer, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler'i "Suriyeli Kürtlerin demokratik projesini desteklemeye" çağırdı.

Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarının esasen "Kürtlere yönelik" olduğunu savunan Ömer, başta Özgür Suriye Ordusu olmak üzere Ankara’nın denetiminde olduğunu söylediği rejim karşıtı güçler için "sözde muhalifler" benzetmesinde bulundu.

"IŞİD'in belini biz kırdık"

"IŞİD'in belini Kobane'de kırdıklarını" söyleyen Ömer, IŞİD sonrası Suriye ve Ortadoğu’da "yeni bir gelecek inşa etmek istediklerini", bu geleceğin sadece "demokratik bir sistem olursa yaşayabileceğini" ve "demokratik konfederalizm yanlısı olduklarını" belirtti.

Suriye’de çözümün "milliyetçi ve İslamcı örgütlerle çözümlenemeyeceğini" savunan Ömer, "Biz demokratik otonomi istiyoruz. Kürtler, Araplar, Hristiyan ve Müslümanların ve diğerlerinin hep beraber yaşayabileceği çok uluslu, çok kültürlü ve çok dinli bir sistemden yanayız" şeklinde konuştu.

"Milliyetçilik ve dincilikle olmaz"

PYD temsilcisi İsa ise Osmanlı İmparatorluğu sonrası Suriye’nin ulus-devlet oluş sürecini anlattı. Suriye kurulurken ülke nüfusunun yüzde 20’sinin Hristiyan doluğunu, bugün bu oranın yüzde 5’e gerilediğini söyledi. Suriyeli Kürtlerin Arap milliyetçiliğini her zaman reddettiğini söyleyen İsa, "her türlü milliyetçilik ve dincilikten vazgeçilmeli" ifadelerini kullandı.

Seçimlere gözlemci istiyorlar

Ömer ve İsa, Suriye’nin kuzeyinde "Kuzey Suriye Federasyonu" olarak ilan edilen bölgede 19 Ocak 2018’de "Halk Kongresi" seçimlerinin yapılacağını belirtip, Avrupa Konseyi’nden bu seçimlere "gözlemci" göndermesini istediler. Kuzey Suriye’deki seçimlere Avrupa Konseyi’nden gözlemci gönderilmesi fikri AKPM bünyesinde HDP’nin de dahil olduğu Birleşik Avrupa Solu (GUE) tarafından da ilke olarak destekleniyor.

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Kayhan Karaca / Strasbourg