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Suriyeli Kürtler, Türkiye'den insani yardım istedi

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, insani yardım konularında görüşmeler yapmak üzere Ankara'da bulunan Suriye Kürt Yüksek Konseyi (SKYK) yetkilileri ile bir araya geldi

10 Ekim 2013 02:04

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (SUKUK) bünyesindeki partilerin (S-KDP, Yeketi, Kürt Demokratik Birliği) temsilcileri de katıldı.
Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'deki insani durum ve Türkiye'nin bu ülkeye yönelik insani yardımlarının ele alındığı ve bu çerçevede Dışişleri yetkilileri tarafından bu ülkeye yönelik yardım politikası ile bugüne kadar gerçekleştirilen yardımlar hakkında kapsamlı bilgi verildiği kaydedildi.
SKYK heyetinin Suriye'de giderek kötüleşen koşullar çerçevesinde, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirttikleri ve bu yönde yapılabileceklere ilişkin Türk makamları ile somut işbirliği yapmak istedikleri öğrenildi. Dışişleri yetkililerinin ise insani yardım konusunda Türkiye'nin hiçbir etnik veya mezhep ayrımı gözetmediğini anımsatarak, mevcut şartlar çerçevesinde Suriye'ye içine yönelik yardımların sıfır noktasından yapılabildiği ve bu yardımların imkanlar ölçüsünde artarak devam ettirileceğini söyledikleri belirtildi.
Ayrıca sınır kapılarının da güvenlik koşullarına bağlı olarak açık tutulduğu ve ilave neler yapılabileceği konusunda Türkiye'nin diyaloga açık olduğunun vurgulandığı kaydedildi. SKYK heyetinin de bu konuda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla önümüzdeki dönemde de temas içinde olmayı arzuladıkları ve ihtiyaçlarına ilişkin hususları Türk yetkililere iletecekleri bildirildi. 

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