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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli Kürtler topraklarını genişletiyor

IHS Jane's raporuna göre Suriyeli Kürtler 2015'te topraklarını yüzde 186 oranında genişletti. IŞİD'in ise yüzde 14'lük toprak kaybı yaşadığı belirtiliyor.

22 Aralık 2015 14:24


ABD merkezli savunma alanında uzman düşünce kuruluşu IHS Jane's tarafından hazırlanan rapora göre radikal İslamcı IŞİD, 2015'te elindeki toprakların yüzde 14'ünü kaybetti. IŞİD'in 1 Ocak-14 Aralık 2015 tarihleri arasında kaybettiği bölgeler arasında Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Irak'ın Tikrit kenti ve Irak'taki Beyci rafinerisi bulunuyor.

Raporda IŞİD'in ayrıca Suriye'deki kalesi olarak bilinen Rakka ile Irak'taki Musul kentleri arasındaki ana yolu da kaybettiği ve grubun kontrol ettiği alanın 12 bin 800 kilometrekare azalarak 78 bin kilometrekareye gerilediği kaydediliyor. IHS Ortadoğu analisti Columb Strack, Tel Abyad’ın kaybedilmesi ve son dönemde IŞİD’in petrol üretim kapasitesine yönelik hava saldırıları nedeniyle örgütün mali açıdan da kayda değer kayıpları olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak IŞİD yıl genelinde toprak kaybına uğrasa da, önemli bazı alanları da ele geçirdi. Bunlar arasında Suriye’deki tarihi Palmira kenti ve Irak’ın yüzölçümü bakımından en büyük vilayeti olan El Anbar’ın başkenti Ramadi de yer alıyor.

'En kazançlı çıkan, Kürtler'

IHS Jane's 2015'te en büyük kazanımı Suriye Kürtlerinin kaydettiğine dikkat çekiyor. Rapora göre Suriyeli Kürtler bu yıl kontrol ettikleri alanları yüzde 186 oranında artırdı. Ortadoğu analisti Strack, bu verilerin IŞİD'in zorlandığını gösterdiğini belirtiyor ve "Aynı zamanda Suriye ve Irak hükümetlerini geleneksel Sünni bölgelerden sürmenin IŞİD için Kürtlerin elindeki topraklardan daha önemli olduğu görülüyor" diyor. Strack IŞİD açısından Kürtlerin bir 'özneden ziyade bir engel olduğu' değerlendirmesinde bulunuyor.

2015'te Irak yönetiminin, topraklarının yüzde 6’sını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ise yüzde 2'sini geri aldığını saptayan rapora göre, Suriye’deki krizin tarafları arasında en büyük toprak kaybını Suriye yönetimi yaşadı. Topraklarının yüzde 16'sını kaybeden Şam yönetiminin elindeki 30 bin kilometrekarelik alan, IŞİD kontrolü altındaki bölgenin yarısından küçük. Suriye’nin toplam yüzölçümü ise 185 bin kilometrekare.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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