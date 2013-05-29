Suriyeli Kürtler 'tampon bölge' istiyor

Suriye muhalefetinin Cenevre Konferansı öncesinde toplandığı İstanbul'da Fehim Taştekin, Suriyeli Kürtlerin partisi Demokratik Birlik Partisi (PYD) temsilcisi Şerwan İbrahim ile görüştü. İbrahim, Kürt coğrafyasının artık Kürtlerin elinde olduğunu belirterek "Rejimle savaşımız ÖSO’dan farklı. Kürt bölgesi kurtarılmış bir bölge, eğer ÖSO gibi çatışmaya girersek savaş bizim şehirlerimizi de yakar. Uluslararası toplum burada mülteciler için kamp kurabilir, insani yardımlar buradan yapılabilir" dedi. Böylece Suriyeli Kürtlerin bölgelerinde insani müdaheleler için bir tampon bölge oluşturulmasını hedefledikleri açıklanmış oldu.

İbrahim ayrıca Amerikalı diplomatların kendilerine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte rejime karşı savaşmalarını söylediklerini belirtti.

Fehim Taştekin'in Radikal gazetesinde yayımlanan yazısının (29 Mayıs 2013) ilgili kısmı şöyle:



Türkiye’nin gerekirse güç kullanmakla tehdit ettiği PYD ile alt düzeyde flört başlamış. İbrahim’e soruyorum:

- MİT’in PYD lideri Salih Müslim’le görüşmüş olabileceğine dair dedikodular var, böyle bir temas oldu mu?

“Bu düzeyde değil. Benim başlangıç düzeyinde temaslarım oldu. Daha çok kendimizi anlattık. Türkiye ile iyi bir diyalog ve işbirliği istiyoruz.”

Amerikalılarla da yollarının kesiştiğini öğreniyoruz.

- Amerikalılar PYD’den ne istiyor?

“Amerikalı diplomatlar ‘Şam ve Halep’te Özgür Suriye Ordusu ile birlikte rejime karşı savaşın’ dediler.”

- PYD’nin buna yanıtı ne oldu?

“Rejimle savaşımız ÖSO’dan farklı. Kürt bölgesi kurtarılmış bir bölge, eğer ÖSO gibi çatışmaya girersek savaş bizim şehirlerimizi de yakar. Uluslararası toplum burada mülteciler için kamp kurabilir, insani yardımlar buradan yapılabilir.”

Yani ‘Kürt bölgesine insani müdahaleler için bir nevi tampon bölge gözüyle bakın’ demek isteniyor.

Cenevre ile ilgili Kürtlerin beklentisi diğerlerinden biraz farklı.

- SMDK’nın İstanbul toplantısından ne çıkar, başaracaklar mı dersin?

“Başaramazlar, Cenevre’de de ABD, Esad rejimiyle anlaşabilir.”

- Bu durumda Kürtler ne yapar?

“Yeni rejimle pazarlığa otururuz.”

- Fiili özerklik ne olacak?

“Geri adım atmayız. Kürt bölgesinin patronu artık Kürtler. Ya bu şekilde yaşar ya da ölürüz.”

- Bu durumda rejim diğer yerlerdeki gibi Kürt kentlerini de yerle bir edebilir?

“Bu süre içinde siyasi, sosyal ve askeri olarak güçlendik. Durum farklı.”

En zor mesele Öcalan

- Afrin gibi yerler Arap denizinde bir adayken özerk bölgeleri nasıl tutacaksınız?

“Bunlar müzakere edilir.”

- Afrin’de Tevhit ve Fatih Tugayları ile çatışmalar başladı. PYD’nin ÖSO ile yaptığı ateşkes anlaşmasına ne oldu?

“Afrin’de bir Alevi köyüne gidip katliam yapacaklardı, izin vermedik. Bu yüzden çatışma çıktı. Bu iki grup anlaşmaya taraf değildi zaten.”

En kritik konu PKK ile barış görüşmeleri sürerken Abdullah Öcalan’ın PYD’ye Türkiye’nin de arzu ettiği bir yönde istikamet verip vermeyeceği.

- Öcalan’dan bir mesaj geldi mi?

“Hayır gelmedi.”

- Gelirse PYD’nin tavrı ne olur? PYD’nin PKK’dan farklı bir yol tutturma şansı var mı?

“PYD, Suriye ile sınırlı ayrı bir yapılanma, kendi süreçleri ve karar mekanizmaları var. Elbette Öcalan sadece PYD değil farklı kesimlerde saygı görüyor. Ama Öcalan böyle bir dayatmada bulunmaz.”

- Türkiye’den çekilen PKK’lıların Suriye’ye dönmesi dengeleri nasıl etkiler?

“Gelenler evlerine dönüp normal hayata karışır.”

- Milis olarak dönecekler ama…

“YPG’den ayrı bir milis gücü olmaz. İsteyen YPG’ye katılır. Ben sorun olacağını sanmıyorum.”

PKK’nın YPG’nin elini güçlendireceği öngörülse de PKK’lı PYD’li ayrışması yaşanır mı sorusu akıllarda.