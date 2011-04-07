-SURİYELİ KÜRTLER MÜCADELEDE KARARLI BEYRUT (A.A) - 07.04.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Kürtlere vatandaşlık hakkı verme kararının ardından, Suriyeli Kürt lider demokrasi mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Kürt Demokratik Birlik Partisi başkanı Habib İbrahim, Esad'ın kararnamesine rağmen "otokratik yönetimi devirmek için şiddet içermeyen hak ve demokrasi mücadelesine devam edeceklerini" söyledi. İbrahim, "Bizim amacımız tüm Suriye için demokrasi. Vatandaşlık zaten her Suriyelinin hakkı. Bu bir lütuf değil. Bu, bir kimsenin bahşedeceği bir hak değil" diye konuştu. Esad, doğudaki Hasaka bölgesinde yaşayan Kürtlere Suriye vatandaşlığı verilmesi yönünde adım atarak, bugün vatandaşlık konusunda kararname çıkarmıştı. Kaç kişinin bu haktan yararlanacağı bilinmiyor ancak, 1962 nüfus sayımına göre bölgede 150 bin Kürdün yabancı olarak yaşadığı belirtiliyor.