Suriyeli Kürtler Kuzey Irak’a kaçıyor

Suriye’de başta Kürt Yüksek Konseyi’nin denetiminde bulunan Kürt bölgesinin yanı sıra birçok yerde devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk ederek komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. PYD ile Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Hükümeti arasında kısıtlı da olsa insani yardımlara açık, ticarete ise tamamen kapalı olan Semalka Sınır Kapısı, savaştan kaçan binlerce Kürt’ün sınıra yığılarak günlerce beklemeye başlaması üzerine Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin talimatıyla tamamen açıldı.

İkinci Halepçe göçü

Daha önce Dicle nehri üzerindeki kayıklarla Kuzey Irak tarafındaki yetkililerin belirlediği ve onayladığı kişilerin sadece gidip gelebildiği Semalka sınır kapısındaki kısıtlamalar Kürt mülteci akını nedeniyle tamamen geçişlere açıldı. Sınır kesiminde çoluk- çocuk yığılan binlerce kişi bu kez kayıklar yerine Dicle Nehri üzerindeki seyyar köprüden yürüyerek Kuzey Irak tarafına geçmeye başladı. Son 4 günde Suriye’den kaçan yaklaşık 20 bin Kürt, Irak Bölgesel Kürt hükümetinin denetiminde bulunan Kuzey Irak topraklarına geçiş yaptı. Kuzey Irak tarafına geçtikten sonra kimlikleri alınan mültecilerden bir bölümü buradan Kürt hükümeti tarafından oluşturulan kamplara, kimisi ise yakınlarının yanına yerleşti.

Irak’ta Saddam Hüseyin rejimi sırasında Halepçe’de kimyasal bombalarla 5 bin Kürt’ün yaşamını yitirmesinden sonra Türkiye sınırına yaklaşık 500 bin kişi yığılmıştı. 25 yıl sonra aynı dramı Suriye Kürtleri’nin yaşadığı belirtildi. Suriye’de İç savaştan kaçan binlerce Kürt’ün Kuzey Irak sınırlarına yığılması ve yaşanan dram tarihe ’İkinci büyük Kürt göçü’ olarak nitelendirildi. Suriye’den binlerce kişinin geçtiği Kuzey Irak tarafında ise, izdihamın önüne geçebilmek için binlerce peşmerge, 24 saat görev yapıyor. Sıcaklığın 45 dereceyi geçtiği bölgede, Mülteciler için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile bölgesel Kürt Hükümeti tarafından kamyonlarla geçiş yollarına sürekli su bırakılıyor, Kamyonetlerle getirilen yiyecekler günlerden bu yana sınırda bekledikleri için açlık çeken ailelere dağıtılıyor.

Suriyeli Kürtler, dağıtılan gıda maddelerinden alabilmek için izdihama yol açıyor. Suriyeli Kürt mültecilerin geçişlerinde Irak Bölgesel Kürt Hükümetine bağlı peşmergelerin büyük bölümü yardımcı olmak için çaba sarf ederken bazısının sert davranması tepkiyle karşılandı.