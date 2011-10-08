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Dünya

Suriyeli Kürt muhalif öldürüldü BEYRUT (A.A)

08 Ekim 2011 00:42

-Suriyeli Kürt muhalif öldürüldü BEYRUT (A.A) - 07.10.2011 - Suriyeli Kürt muhalif Mişal El Tammo'nun, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı kasabasında uğradığı silahlı saldırıda öldüğü bildirildi.  Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, El Tammo'nun Kürtlerin çoğunlukta olduğu Kamışlı kasabasındaki evini basan maskeli saldırganlar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.  Kürt Geleceği Akımı adlı bir siyasi partinin lideri olan El Tammo, Batı ile ilişkilerin geliştirilmesini savunuyordu.  Saldırıda El Tammo'nun oğlu da yaralandı. 

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