Suriyeli Kürt kadınlar cephede

Suriyeli Kürt kadınlar, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtlarıyla aynı safta mücadele ediyor. Times gazetesinde yer alan bir haberde, Suriyeli Kürt kadınların komutanı Ruken, “Bu yalnızca halk için değil kadınlar için de bir mücadele” diyor.

Times gazetesinde “Kadınlar Esad’a karşı silahlanıyor” başlığı altında yer alan haberde, Suriyeli muhaliflerin safında olduğu belirtilen Kürt kadının hikayesi anlatılıyor.

Gazete, “Sakallı İslamcılar, kendilerini Ruken adlı komutanın idaresindeki kadın birliklerle aynı safta savaşırken buluyor” sözleriyle giriyor habere.

Times muhabiri Anthony Loyd'un, Halep’in Şeyh Maksud mahallesinde, duvarlarında Abdullah Öcalan’ın posterlerinin bulunduğu bir kuaför salonunda buluştuğu 27 yaşındaki Ruken, Halep’te 40 Suriyeli Kürt kadından oluşan birliğin başında.

Aristotle ve Nietzshe okuyan genç bir kadın olan Ruken, ilk defa birini geçen ay Rus yapımı bir tüfekle öldürmüş.

Gazeteye konuşan Ruken, “Bu benim için yalnızca halkın için değil kadınlar için de bir mücadele” diyor.

Times, Ruken’in ‘Türkiye’deki PKK ile bağlantılı’ milis grubu olarak tarif ettiği Halk Savunma Birlikleri YPG üyesi olduğunu yazıyor ve YPG üyelerinden çoğunun Abdullah Öcalan’a bağlı olduğunu belirtiyor.

Haberde, Mart sonuna kadar daha tarafsız bir çizgi izleyen YPG’nin Şam rejimine bağlı birlikle Şeyh Maksud bölgesinde beş gün boyunca çatıştığı hatırlatılıyor.

Times muhabiri, YPG ile bir dönem Suriye’nin kuzeyinde çatışan ve daha sonra anlaşma imzalayan Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının bazıları için ‘başı açık’ kadınlarla aynı safta yer almanın şaşırtıcı olduğu yorumunu yapıyor.

'Bana saygı gösteriyorlar'

Suriyeli Kürt kadınların komutanı Ruken ise bu yoruma şu cevabı veriyor:

“İslamcı savaşçılar arasında kadınların savaşamayacağı veya kendilerini güçle ifade etmemeleri gerektiği algısı var. Kalaşnikof öldürmek için, ben de öldürdüm. Özgür Suriye Ordusu benim böyle savaştığımı görünce önce inanamadılar, ama artık bana biraz da olsa saygı gösteriyorlar.”

'İmralı süreci etkili'

Muhabir, siyah savaş kostümü içinde, bir elinde dergi bir elinde telsiz olan bu genç kadın için “Suriyeli bir isyancıdan çok, Güney Amerikalı bir devrimciye benziyor” ifadesini kullanıyor.

Gazete, Suriyeli Kürtlerin siyasi olarak kendi aralarında ayrıştığını, bazı grupların Türkiye’deki PKK’ya yakın olduğunu bazılarının da Kuzey Irak’ta Kürdistan Demokrat Parti destekçisi olduğunu yazıyor.

“Çoğu, devrimden özerk bir Kürt yönetiminin doğmasını istiyor” yorumunu yapan gazeteye göre bu özellikleri, kendilerini İslamcı bir devlet kurma arayışındaki Özgür Suriye Ordusu’ndan ayıran bir özellik.

YPG’nin da müdahil olduğu rejim karşıtı savaşın artık Halep’ten Kürtlerin yoğunlukta olduğu doğu kenti Kamışlı’ya yayılmakta olduğu gazetenin dikkat çektiği noktalardan.

Muhabir, geçen Çarşamba günü gittiği Suriye’nin Ziara köyünde, ‘rejimin saldırısı sırasında’ ölen yedi Kürt’ten ikisinin cesedini gördüğünü yazıyor.

Gazeteye konuşan YPG komutanları, rejimle aralarının açılmasını, Türkiye’nin PKK ile yürüttüğü barış görüşmelerinin neden olduğu güven kaybına bağlıyor.

Haberde, Irak’taki hükümet kaynaklarının, bin 500’den fazla PKK savaşçısının Türkiye’nin güneyinden ayrılıp, Kürt bölgelerini korumak için Suriye’ye girdiğine dair öne sürdükleri iddialar da yer alıyor.

'Büyüyen gücümüzden korkuyorlar'

Times’a konuşan YPG'nin güvenlikten sorumlu yetkilisi Halis Afrin, “Suriye rejimi, Öcalan ve Ankara arasındaki görüşmelerin sonucu olarak tüm Ortadoğu’nun değiştiğini görüyor. Bizim büyüyen gücümüzden korktukları için bize saldırmaya başladılar” diyor.



BBCTürkçe