Suriyeli Kürt heyeti, Ankara'dan, çetelere desteği çekmesini istedi

Ankara'da temaslarda bulunan Suriye Kürt Yüksek Konseyi heyetinden yapılan açıklamada, "Türkiye'den çetelerden desteğini çekmesini istedik" denildi.

Ankara'da bir dizi temaslarda bulunduktan sonra Diyarbakır'a gelen Suriye Kürt Yüksek Konseyi heyetinden İlham Ehmed ve Abdulselam Ehmed, BDP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. BDP yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunan SKYK heyeti, daha sonra bir basın toplantısı yaptı. Ankara temasları ile ilgili bilgi veren heyetin sözcüsü İlham Ehmed, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de dahil olmak üzere bazı görüşmeler yaptıklarını belirterek, yaptıkları görüşmelerle ilgili BDP'den yardım gördüklerini söyledi. Ehmed şöyle konuştu:

'Çeteler Türkiye'ye büyük sorun oluşturacak'

"İstanbul'da bulunan Suriye muhalefeti ile bazı görüşmelerimiz oldu. Suriye'de biliyorsunuz ki, 2.5 yıldan beri devam eden bir süreç var. Bu süreçte bazı gruplar rejimi, bazı gruplar muhalefeti destekledi. Bu süreçten sonra artık diyalog yolu ortaya çıkmalı. Herkes bunu istiyor. Bu savaş süreci Suriye ve halkını çok tehlikeye soktu. Oraya gönderilen çeteler çok kötü bir durumu da beraberinde getirdi. Bu durum, ileriki günlerde başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için tehlike yaratabilir. Türkiye'nin desteklediği muhalefetin yarıdan fazlası çetelerin eline geçti. Durum çok kötü ve önlem alınmazsa bu çeteler başta Türkiye olmak üzere büyük sorun oluşturacaklar."

'Türkiye çetelerden desteğini çeksin'

Kürtlerin bugüne kadar yaptığı mücadelenin tüm Suriye halkları için olduğunu savunan İlham Ehmed sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin parçalanması ihtimali bugüne kadar çok konuşuldu. Eğer demokratik federe bir yönetim olursa parçalanma olmaz. Bu esasta yeni bir sistem kurulmalı. Suriye Kürtleri içeride çetelerle uğraşıyor. Dışarıdan kapıların kapatılması, siyasetin de kapılarını kapatıyor. Türkiye gezimiz, komşuluk adına ve bu ilişkiler içindi. Biz Türkiye'ye kapıların kapatılmasını sorduk. Bundan önce olduğumuz gibi, bundan sonra da komşuyuz. İnkarcılık ve görmemezlik Türkiye'ye de zarar verir. Türkiye'den çetelerden desteğini çekmesini istedik. Bu durum Türkiye için de çok zararlıdır. Kürtlerden bugüne kadar Türkiye'ye bir zarar gelmemiştir." .