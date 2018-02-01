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Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde, M

01 Şubat 2018 18:32

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR\'un Bucak ilçesinde, M.E. (6) isimli Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.K. (17) tutuklandı.
Bucak ilçesi Cami Mahallesi\'nde oturan F.K., geçen salı günü, komşuları Suriyeli ailenin kızı M.E.\'yi çay- şeker verme bahanesiyle evine çağırdı. F.K., iddiaya göre, evde kimse olmadığı sırada M.E.\'ye cinsel istismarda bulundu. M.E.\'nin durumu anlattığı ailesi F.K.\'den şikayetçi oldu. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.K., \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. 

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