Suriyeli kız çoçuğun resmi ırkçılık tartışması başlattı

Bir Japon tarafından Facebook sayfasına konulan, Suriyeli bir kız çocuğunun çizimi, tartışma yarattı.Change.org sitesinde kendilerini "Irkçılığa izin verme grubu" olarak tanıtan grup, Facebook'un bu çizimin Suriyeli mültecilere yönelik bir ırkçılık olduğunu kabul etmesini beklediğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde sağcı Japon sanatçı Toshiko Hasumi çizim ve ona ilişkin metinde herhangi bir ırk ya da milliyet belirtmediğini söyledi.

"Ben güvenli ve temiz bir hayat yaşamak, gurme yemekler yemek, güzel giysiler giymek ve lüks içinde bir yaşam istiyorum… Tüm masraflar başkasına ait olmak koşuyla. Aklıma bir fikir geldi. Mülteci olacağım".

Yukarıdaki resmin metninde bunlar yazıyor.

BBC Trending'in haberine göre görsel ve içindeki metin geçen ay sağcı Japon bir sanatçı tarafından Facebook sayfasına konmuştu. Şimdi ise on binden fazla insan Change.org sitesinde yer alan imza kampanyasına katılarak bu resmin indirilmesini talep ediyor. Kampanyayı başlatanlar kendilerini "Irkçılığa izin verme grubu" olarak tanımlıyor ve Facebook'un bu çizimin Suriyeli mültecilere yönelik bir ırkçılık olduğunu kabul etmesini bekliyor.

Japan Times gazetesi Facebook'un kendi kurallarını ihlal etmediği için resmi indirmediğini ancak sanatçının kendisinin resmi kaldırdığını yazdı. Fakat sanatçı Toshiko Hasumi BBC Trending'e yaptığı açıklamada imza kampanyasını başlatanların solcu aktivistler olduğuna inandığını söyledi.

"Ben onlarla ilgili olumsuz pek çok siyasi manga (japon çizimler) çizdim. Bu yüzden bana saldırıyorlar" diyor Hasumi.

Japonya Suriyeli ve Iraklı mültecilere yardım için 810 milyon dolar yardım yapmayı kabul etmişti. Fakat Japonya başbakanı Shinzo Abe çatışma yüzünden yer değiştiren mültecileri ülkesine almayı reddiyor. Japonya 5 bin mülteci başvurusundan sadece 11'ini kabul etti.

Japonya'da ülkenin yaşlanan ve azalan nüfusuna karşın göç büyük bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Kendisini muhafazakar olarak niteleyen Hasumi çizim ve ona ilişkin metinde herhangi bir ırk ya da milliyet belirtmediğini söylüyor. Buna karşın Lübnan'daki bir mülteci kampında Jonathan Hyams tarafından çekilen 6 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafından esinlendiğini kabul ediyor.

`Sapkın bir önyargı için masum bir çocuk kullanıldı`

Hasumi dün resmi Facebook sayfasından Hyams'ın ricası üzerine indirmiş. Hyams daha önce "Bu kadar sapkın bir önyargıyı ifade etmek için masum bir çocuğun resmini kullanmayı seçenler yüzünden derin bir üzüntü duydum ve şoktayım" şeklinde tweet atmıştı.

Çizimi kaldırmasına rağmen Hasumi eseri konusunda özür dilemiyor.

"Avrupa ülkelerinin kurban seçilmesini ve bu sahte göçmenler tarafından çok çalışan insanların acı çekmesini istemiyorum" diyor. Manga sanatçısı küçük bir kızın fotoğrafını kullanarak kışkırtıcı olmaya çalıştığını da kabul etti.

"Bu kızı kullanmamın nedeni eğer yaşlı bir adam çizseydim bu kadar dikkat çekmeyecekti. Gerçekten perişan durumda olan mülteciler var. Ben sadece kendini kurbanmış gibi gösteren, kendi çıkarları için hareket eden ve medya ilgisini kötüye kullanan sahte mültecileri kabul etmiyorum" diyor Hasumi.