Suriyeli kiracı, ev sahibini 'namus' yüzünden mi öldürdü?

Gaziantep

Gaziantep’te bir Suriyelinin Türk vatandaşı olan ev sahibini öldürmesiyle ilgili yeni bir iddia atıldı. Suriyeli Süleyman Hassun, Gaziantep’teki işlenen cinayetin ev kirası yüzünden olmadığını ve namus gerekçesiyle işlendiğini, ev sahibini öldürenin de cinsel ilişkiye girme teklifi tehdidiyle karşılaşan Suriyeli kadın olduğunu iddia etti.

Gaziantep’te 62 yaşındaki Hıdır Çalar’ın 'ev boşaltma' nedeniyle tartıştığı Suriye uyruklu kiracısı tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

2 sene önce Suriye’nin Halep kentinden ailesiyle birlikte Gaziantep’e gelen 21 yaşındaki Süleyman Hassun cinayetle ilgili önemli iddialarda bulunarak, cinayetin ev kirası tartışması yüzünden değil de “namus” gerekçesiyle işlendiğini iddia etti.

Gaziantep’te yaşananları takip eden T24 muhabiri Hikmet Durgun’a konuşan Hassu, şunları söyledi:

“O saldırı medyaya şu şekilde açıklanmış: Ev sahibi kiracıdan parasını istemiş, o da ev sahibini öldürmüş. Aslında namus gerekçesiyle olmuş bu cinayet. Esas şudur; ev sahibi, kiracısı olan Suriyeli kadınla ilişkiye girmek istiyormuş. Kiracı kadına “ya benle ilişkiye girersin ya da ev kirasını 600’e çıkartırım, ya da sizi evden kovarım.” Sürekli rahatsız edilen kadın ev sahibini çağırmış. Evde tek başına olan kadın, ev sahibi içeri girince önce boğazından sonra da diğer yerlerinden bıçaklamış. Kadın adamı öldürdükten sonra işte olan kocasını aramış ve eve çağırmış yaşananları kendisine aktarmış. Kocası namus meselesi ortaya çıkmasın diye kendisinin öldürdüğünü çevreye söylemiş. O adamı kadın öldürdü. Bana bu yaşananları da ev sahibini öldüren kadının Suriyeli komşuları söyledi. Hatta bu komşuları da cinayetten sonra linçe maruz kaldı. Arabaları tahrip edildi.”