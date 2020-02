Suriyeli kadınlar, yaşadıklarını 'Waldorf' bebeklerle dünyaya anlatacak

Cansel KİRAZ- Burak EMEK/KİLİS, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve Kilis\'te yaşayan Suriyeli kadınlar, içi yün, dışı tamamen organik malzemelerden oluşan ve yüz ifadesi olmayan \'Waldorf\' denilen bebekler yapıyor. Suriyeli kadınlar, ihraç edilecek bebeklere farklı dillerle yazacakları hayat hikayelerini de iliştirecek, iç savaşta başlarından geçenler dünyaya duyuracak.

Suriyeli 25 kadın, yerleştikleri Kilis\'te bulunan Yoyav Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi’ndeki kursta \'Waldorf\' bebek yapımını öğreniyor. Suriyeli kadınlar, tamamen organik, doğal malzemelerle ve kumaşlarla yapılan, içi yün bebekleri satıp, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Suriyeli kadınlar, farklı dillerle yazacakları hayat hikayelerini de \'Waldorf bebeklere iliştirip internet üzerinden satışını yapacak. İhraç edilecek bebeklerin hikayeleriyle, Suriyelilerin iç savaşta yaşadıkları ve başlarından geçenler dünyaya duyurulacak.

\'HER BEBEĞİN BİR HİKAYESİ OLACAK\'

Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Yöneticisi Aynur Polat, \'Waldorf’ bebeklerin Türkiye’de sadece bir atölyesi olduğunu, bu atölyenin bulundukları Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi’nde yer aldığını söyledi. Polat, \"Daha yeni başladık, şu anda bebeklerimizin birkaç tanesi tanıtım için yapıldı. Bebeklerin özelliği, kişiye özel. Türk ve Suriyeli kadınlardan oluşmuş bir kurs burası. Her bebeğimizin üzerinde yapan kişinin hayat hikayesi olacak. Hayat hikayeleri farklı dillerde satışa çıktığı zaman farklı dillerde üzerinde yazacak. Bu şekilde her bebeğin tek bir hikayesi olacak\" dedi.

\'EN ÇOK KORKTUĞUMUZ NOKTA ÇOCUKLARIMIZDI\'

Suriyeli Vahid Hatip ise bebeklere iliştirilecek hayat hikayeleri için \"Bu çok güzel bir fikir; hem zamanımızı değerlendiriyoruz, hem iş yapıyoruz. Savaştan kaçtık, can güvenliğimiz yoktu. Fırına gidip gelecektik, can güvenliğimiz yoktu gidemiyorduk. En çok korktuğumuz nokta çocuklarımızdı\" diye konuştu.

Merkezde eğitim veren öğretmen Elmas Sağlam da \'Waldorf\' bebeklerin daha gerçekçi olduğunu anlatarak, \"Waldorf\' eğitim sistemi 20\'nci yüzyılın başlarında özellikle Avrupa’da iyice yaygınlaştı. Bundan dolayı da daha çok o kalıcı, basmakalıp bebeklerdense daha gerçekçi kişiliklere yönlendirildi. Yani, gerçek bir bebek gibi gelişim ilkelerine bağlı olarak baştan ayağa, içten dışa bu ilke doğrultusunda bu bebeklere başlandı\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI