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Suriyeli kadını, çocuklarının yanında taciz edip, dövmeye kalkıştı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde Suriyeli E

14 Aralık 2017 20:08

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde Suriyeli E.X. adlı kadın, 2 çocuğuyla caddede yürürken, arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin elle tacizine uğradı. Kendisine tepki gösteren kadını dövmeye kalkışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 10 Aralık günü saat 13.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi\'nde meydana geldi. İki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli E.X., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, dönüp, tacizciyi iterek tepki gösterdi. Bu sırada tacizci, elindeki cep telefonunu yere düşürdü. Telefonunu yerden alan şüpheli, bu kez de çocuklarının yanında E.X.\'in üzerine yürüdü. Elini beline götüren tacizcinin silah çekeceğini düşünen E.X. ise geri geri uzaklaşmaya çalıştı. Şüpheli, Suriyeli kadına tekme atıp, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.
E.X.\'in yanındaki 2 çocuğunun korku dolu gözlerle izlediği olay, saniye saniye bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından E.X., polise başvurarak tacizci hakkında şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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