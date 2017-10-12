Suriyeli kadın ve bebeğini öldürenlere 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu tamamlandı. 2 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 50'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sakarya 1, Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheliler Birol Karacal ve Celal Bay hakkında hazırlanan 12 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Yürütülen soruşturma neticesinde 2 tutuklu şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Mahkeme, 2 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’, ‘gebe olduğu bilinen kadını öldürme’, ‘çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ile ‘nitelikli yağma’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6’şar aydan 50’şer yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul etti.

Sanıkların, yargılanmasına 1 Aralık Cuma günü başlanacak.

Ne olmuştu?

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli Halid Al Rahmun, 6 Temmuz’da iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi Emani ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al Rahmun’u tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Birol Karacal ile Celal Bay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. (DHA)