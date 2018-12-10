T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeli kadın terörist, Viranşehir'de tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)-  ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Ş

10 Aralık 2018 17:04

ŞANLIURFA, (DHA)-  ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Ş.H. isimli kadın terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi Ş.H. adlı kadın teröristin Viranşehir\'de olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kadın teröristi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kadın terörist tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAViranşehirSuriyeTerörle MücadeleMüdürlüğüPKKYPG üyesiBununEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24