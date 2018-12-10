Suriyeli kadın terörist, Viranşehir'de tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Ş.H. isimli kadın terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi Ş.H. adlı kadın teröristin Viranşehir\'de olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kadın teröristi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kadın terörist tutuklanarak cezaevine konuldu.



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