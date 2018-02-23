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Suriyeli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan Suriyeli Bahria Aljalmoud, kimliği henüz belirlenmeyen kişi ya da kişilerce, göğsünden 3 kez bıçaklanarak öldürüldü

23 Şubat 2018 14:17

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde oturan Suriyeli Bahria Aljalmoud, kimliği henüz belirlenmeyen kişi ya da kişilerce, göğsünden 3 kez bıçaklanarak öldürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan Suriyeli Bahria Aljalmoud, saat 04.00 sıralarında, evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kocasının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, inceleme yaptı. Bahria Aljalmoud\'un kalbinin altına aldığı 3 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. Aljalmoud\'un cenazesi, inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Bahria Aljalmoud\'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için inceleme başlatan polis, ismi açıklanmayan eşini gözaltına aldı.

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