-SURİYELİ KADIN BLOG YAZARI HAPSE ATILDI ŞAM (A.A) - 04.10.2010 - Suriye makamlarının, ABD hesabına casusluk yapmakla suçladıkları 19 yaşındaki bir kadın internet blog yazarının 9 aydır cezaevinde bulunduğu bildirildi. El Vatan gazetesinin iyi haber alan ve iktidar çevrelerine yakın kaynaklara dayanarak verdiği haberine göre, kadın yazar Tal El Malluhi, ABD'nin Kahire Büyükelçiliği hesabına casusluk yaptığı için başkent Şam yakınlarındaki Duma kadın cezaevinde tutuluyor. Genç kızın topladığı istihbaratın geçen yıl 17 Kasım'da Kahire'de bir Suriyeli güvenlik yetkilisine saldırı teşebbüsü düzenlenmesinde kullanıldığını yazan Suriye gazetesi, saldırıda yaralanan bu güvenlik subayının sakat kaldığını belirtti. Suriye gazetesi, ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinden bir kadının genç kızdan Suriye'nin Kahire Büyükelçiliği hakkında bilgi toplamasını ve buradaki güvenlik görevlilerini tanıtmasını istediğini iddia ederken, genç blog yazarının bu hizmeti karşılığında ödüllendirildiğini de ileri sürdü. Haberde, genç kızın yakında mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. İnsan hakları koruma kuruluşu Human Rights Watch (HRW) da, Tal El Malluhi'nin 27 Aralık 2009'da tutuklandığnı bildirdi. El Malluhi'nin evindeki bilgisayarına, CD'lerine ve kitaplarına el konulduğunu bildiren HRW, genç kızın blogunda şiirler, toplumla ilgili yorumların yanı sıra Filistinlilerin durumu konusunda yazılar bulunduğunu, ancak Suriye'deki siyasi durumdan bahsetmediğine işaret etti.