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Suriyeli kadın 3 çocuğuyla sokakta kaldı

Türkiye'ye sığınan Suriyeli anne, 3 çocuğuyla kalacak yer bulamadı

02 Eylül 2017 16:14

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli bir kadın, iddiaya göre gidecek bir yer bulamayınca polise sığındı; 2'si kız bir erkek çocuğuyla sokaklarda kaldığını söyledi.

Polisler kadını önce kentte bulunan konteyner kente götürdü. Buradaki yetkililerin kadın ve çocuklarını alamayacaklarını söylemesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kadın sığınma evine gidildi. Buraya da kabul edilmeyen kadını, polis son çare olarak Adana Göç İdaresi'ne götürdü.

Görevliler sorunun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını, ailenin yapılacak işlemlerin ardından uygun bir yere yerleştirileceğini açıkladı.

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