Suriyeli kaçaklar balıkçı teknesinde yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışan 18 Suriyeli kaçak ile 2 organizatör, balıkçı teknesinde yakalandı.

Bodrum\'dan bu sabah Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmek için bindikleri 8 metrelik balıkçı teknesiyle denize açılan 18 Suriyeli kaçak ve 2 organizatör, Kara Ada\'yı geçtikten sonra motor arızası yüzünden ilerleyemedi. Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, grubu yakaladı. Bodrum Limanına getirilen kaçaklar, Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Amirliği\'ne, iki organizatör ise İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Kaçakların İzmir\'den geldikleri ve kişi başı 1500\'er dolar ödeme yaptıkları öğrenildi. Organizatörlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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