Suriyeli isyancılar: Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapısını ele geçirdik

Suriye'de Esed'e bağlı güçlerle muhalifler arasındaki çatışmalar devam ederken, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapısının isyancıların eline geçtiği ileri sürüldü.

Irak içişleri bakan yardımcısı Adnan el Assidi, Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye-Irak arasındaki tüm geçişleri ele geçirdiğini söyledi. Iraklı yetkililer Kaim yakınında erişimi güç bir sınır kapısında isyancıların 20'den fazla Suriyeli askeri öldürdüğünü söyledi.

İsyancılar Türkiye ile başlıca sınır geçişlerinden Bab-ı Hava'yı da ele geçirmişti. İnternete yüklenen kaynağı belirsiz görüntülerde, isyancılar Beşar Esed'in resimlerini çiğnerken görüldü; ancak isyancı güçlerin daha sonra bölgeden çekildiği haber verildi. BBC muhabirleri, sınır geçişlerinin el değiştirmesinin isyancıların bölgeye silah ve savaşçı sokmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Irak hükümeti Suriye ile geçişleri durdurmayı planlıyor.

Şiddet ve Şam'dan kaçış

Suriye yönetiminin üç üst düzey yöneticisinin ölümüne yol açan bombalı saldırı ardından başkent Şam'da ordu geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.



Suriye kuvvetleri operasyonlarında tank, top, ağır silahlar ve helikopterlere başvuruyor. Bu silahlar Beşar Esed yönetimi aleyhindeki eylemlerin 16 ay önce başlamasından bu yana Şam'da ilk kez kullanıldı. İsyancılar bu operasyonda ölen ve yaralanan çok sayıda kişi olduğunu söylediler. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Şam'ın çeşitli semtlerinde 71 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Örgüt, İdlib, Humus, Dera, Hama, Deyruz, Halep ve Lazkiye'deki çatışma ve operasyonlar da eklenince ölenlerin toplam sayısının 181'e çıktığını duyurdu. Bu bilgiler başka kaynaklardan doğrulanmadı. Suriye devlet televizyonu ise Çarşamba günkü saldırıdan bu yana ilk kez Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın görüntülerini yayınladı. Görüntüler yeni Savunma Bakanı General Fahd Casim El Freic’in görev törenindendi. Ancak törenin nerede yapıldığı kesinlik kazanmadı.

Çatışmalar etkisiyle binlerce kişinin bulabildikleri her türlü taşıtla Lübnan'a kaçtığı bildiriliyor. Lübnanlı bir kaynak Fransız Haber Ajansı'na hafta ortasından bu yana çoğu Şam'dan 19 bin Suriyelinin giriş yaptığını söyledi.

BM yine uzlaşamadı

Ülkedeki şiddeti dindirmek için Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan üçüncü girişim ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Rusya ve Çin, Suriye'yi hedef alan yaptırımların ağırlaştırılması kararını bir kez daha veto etti. 11 kabul oyu olan taslak için Güney Afrika ve Pakistan ise çekimser kaldı. Rusya taslak metninin bu haliyle ülkeye askeri müdahale düzenlenmesine gerekçe gösterilebileceğini belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun uzlaşma sağlanamamış olmasından üzüntü duyduğunu söyledi, ancak BM'nin çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, vetolara tepki göstererek BM’nin Suriye halkının yüzünü kara çıkardığını belirtti. Kapsamlı bir çözüm için sonuç alınamamış olsa da, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, ülkedeki BM gözlem gücünün bugün sona eren görev süresini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

300 gözlemcinin görev süresinin 30 gün kadar uzatılması düşünülüyor. Ancak gözlemcilerin varlığı şimdiye kadar BM özel elçisi Annan'ın planının uygulanmasını ve ateşkes uygulanmasını sağlayamadı.

Suriye'de şiddetin sona ermesi için umut işareti görünmezken, bölge ülkeleri Müslümanlar için kutsal Ramazan ayına giriyor.Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Katar and Yemen'de bugün Ramazan'ın ilk günü. Suriye ise Umman, Irak ve İran ile cumartesi gününü Ramazan ayının ilk günü kabul ediyor. İsyancılar, eylemlerinin bu durumdan etkilenmeyeceğinin sinyalini verdi ve Ramazan'ın zafer ayı olacağını öne sürdü. (BBC Türkçe)