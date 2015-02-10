Suriyeli işçilere yüzde 10 kotası

Suriyelilerin hangi koşullarda ve nerelerde çalışacağına ilişkin paket hazırlandı. Bir işletmede Suriyeli işçi sayısı yüzde 10'u geçemeyecek ve kimse asgari ücretin altında çalıştırılmayacak

Türkiye'de bulunan Suriyelilerin çalışma yaşamına dahil olmalarına bir disiplin getirecek çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Suriyeliler ile ilgili hazırlanan "çalışma paketi"nin detaylarını anlattı ve Antalya'da olduğu gibi bazı illerde çalışma yasağı getireceklerini söyledi. Çelik, "Mevcut kendi işgücümüzün değerlendirilmemesi ve vatandaşlarımızın işsiz kalmaları gibi bir sorun yaşanmayacak. Bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye genelinde 80-100 bin işçi açığı var" mesajı verdi.

100 bin işçi açığı var

Bazı gazetecilerle sohbet eden Çelik, Suriyelilerin hangi koşullarda ve nerelerde çalışacağına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını, sınırları belirlediklerini belirterek, "Şu anda ülkemizde 1 milyon 600 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlar mühendisten doktora kadar çeşitli meslek gruplarından" dedi. "Şunun iyi bilinmesi gerekir; mevcut kendi iş gücümüzün değerlendirilmemesi ve işsiz kalmaları gibi bir sorun yaşanmayacak" diyen Çelik, Ankara'da 8 bin açık iş bulunduğunu, bunun sadece 5 bininin karşılanabildiğini bildirdi. Bakan Çelik, Suriyeliler ile ilgili düzenlemenin yasa değil, Bakanlar Kurulu kararı olarak yapılacağını ifade ederek, "Daha önce çıkardığımız göç yasası bize bu imkânı veriyor" dedi. Çelik, pakette yer alacak düzenlemeleri şöyle anlattı:

Bölgesel sınırlama

Geliştirdiğimiz formülle belli işler ve bölgelere yönelik sınırlar koyacağız. Örneğin Antalya'da belli işlerde çalıştırılmaması gibi. Güvenlik ve işgücü açısından sorun yaratacak yerlerde çalıştırmayacağız.

Asgari ücret

Bu kişilerin asgari ücretin altında çalıştırılmasına izin verilmeyecek ve geçici kimlik verilecek. Primleri ödenecek. Sanki bu düzenleme yapılırsa, kendi iş gücümüzü değerlendirmeyeceğimize dair iddialar var. Bu konuda çok ince hesap yapıyoruz. Zaten şu an Suriyeliler kaçak olarak çalışıyor. Biz hem kayıt altına alacağız hem denetleyeceğiz.

Yüzde 10'u geçemeyecek

İhtiyaç duyulan belirlediğimiz alanlarda yüzde 10'u aşamayacak. Bu sınırlandırma mevsimlik işlerde söz konusu olmayacak.

Güvenlik kararı İçişleri'nin

Çelik'in verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 80-100 bin civarında işgücü açığı var. Sıkıntının part-time ve mevsimlik işçilerde daha da yoğunlaştığını kaydeden Bakan Çelik'in verdiği bilgiye göre, denetimleri de kendi bakanlığı yapacak. Ancak güvenlikle ilgili kararı ise İçişleri Bakanlığı verecek. Doktor ve mühendis gibi mesleklerde istihdama ise o alanlardan sorumlu ilgili bakanlıklar karar verecek.