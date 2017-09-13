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Suriyeli işçiler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SEYİTGAZİ (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Seyitgazi İlçesi'nde mısır tarlasında çalışan Suriyeli mevsimlik işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 22 yaşındaki Ahmed El Muhtar Mohammed hayatını kaybetti

13 Eylül 2017 20:46

SEYİTGAZİ (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Seyitgazi İlçesi\'nde mısır tarlasında çalışan Suriyeli mevsimlik işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 22 yaşındaki Ahmed El Muhtar Mohammed hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Seyitgazi İlçesi\'nin daha önce köy olan Büyükdere Mahallesi\'nde meydana geldi. Mısır tarlasında çalışan Ahmed El Muhtar Mohammed ve akrabası Ahmed El Muhtar Mohammed ile İ.E. ve A.E. arasında iddiaya göre, iş anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Ahmed El Muhtar Mohammed göğsünden, İsmail Mohammed de sırtından bıçakla yaralandı. İki saldırgan olay yerinden kaçarken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Ahmed El Muhtar Mohammed kurtarılamadı. İsmail Mohammed\'in aynı hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma, olayın ardından kaçan, şüphelilerden İ.E.\'yi yakaladı. A.E.\'nin yakalanması için de çalışma başlattıldı.

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