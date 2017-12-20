Suriyeli işçi, inşaattaki ilk iş gününde düşerek öldü

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Suriye uyruklu, 27 yaşındaki Ahmad Alhamd, çalıştığı 8 katlı inşaatın 6\'ncı katında el arabasıyla malzeme taşırken dengesini kaybedip kaldırıma düşerek can verdi. Alhamd\'ın inşaattaki ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 7206. Sokak\'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Suriye\'deki savaş nedeniyle 1 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa\'ya gelen Ahmad Alhamd dün inşaatta çalışmak için firma yetkilileriyle anlaştı. Bu sabah yeni işine gelen Alhamd, 8 katlı inşaatta el arabasıyla malzeme taşımaya başladı. Ahmad Alhamd, saat 11.00 sıralarında 6\'ncı katta çalışırken dengesini kaybederek el arabasıyla birlikte kaldırıma düştü. Alhamd olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Ahmad Alhamd\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Firma görevlisi, Alhamd\'ın cep telefonundan yakınlarına ulaşıp Arapça konuşarak, \"Kardeşiniz inşaattan düşerek öldü, başınız sağ olsun. Polis ekipleri burada, kardeşinizin cesedi Adli Tıp Kurumu\'na götürülüyor. Siz de Yavuzselim Polis Merkezi\'ne gelin\" diyerek acı haberi verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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