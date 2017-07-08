Suriyeli hamile kadına tecavüz edip, çocuğu ile birlikte öldüren katiller tutuklandı!

Sakarya’da Suriyeli 9 aylık hamile kadınla 10 aylık bebeğini katlettiklerini itiraf eden 2 zanlı, tutuklandı. Ailenin kapı komşusu Birol K. ile Cemal B.’nin olay günü otomobille kadının eşi Al-Rahmun’u da alıp işyerlerine gittikleri, kısa bir süre sonra işyerinden izinsiz ayrılarak kadını ve bebeğini öldürdükleri ortaya çıktı. Acılı eş Halid Al-Rahmun, taziyeye gelenlere Birol K.’nın eşi Mefta Emani’yi takip ve taciz ettiğini, bu nedenle polise şikâyetçi olmaya hazırlandıklarını söyledi.

1 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli Halid Al-Rahmun (27), 9 aylık hamile eşi Mefta Emani (20) ve 10 aylık bebeği Halaf’la birlikte Sakarya Kaynarca’da yaşamaya başladı.

Halid Al-Rahmun, aynı apartmanda oturan Birol K. (35) ve Cemal B.’yle (22) birlikte bir tavuk kesimhanesinde çalışıyordu.

Birol K., Cemal B. ve Al-Rahmun arasında çarşamba günü tartışma yaşandı. Birol K.’nın, tartışmanın nedenini işverene “Al-Rahmun bizden daha çok çalışıyor” diye aktardığı iddia edildi.

Cinsel istismardan cezaevinde yatmış

Cemal B.’nın yaşadığı Karaağaç Köyü’nün muhtarı Mehmet Elmacı, “Cemal’in arandığını öğrenince evine gittim, uyuyordu. Uyandırdım, ‘Sen ne yapıyorsun evde?’ diye sorduğumda ‘Bugün izinliyim, çok kötüyüm’ dedi. Sanki bonzai içmiş gibiydi. Birol ise evlenmeden önce ormanda engelli bir kadına cinsel istismarla suçlanmış ve tutuklanıp 5-6 yıl cezaevinde yatmıştı” diye konuştu.

Linç etmek istediler

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürülüp sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kaynarca Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların getirildiğini duyan yaklaşık 300 kişi, adliyenin önünde toplandı. “İdam” sloganı atan ve adliyenin demir bahçe kapısını zorlayan kalabalığa polis copla müdahale etti, jandarma havaya uyarı ateşi açtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Şikayetçi olacaklardı

Acılı eş Halid Al-Rahmun, taziyeye gelenlere Birol K.’nın eşi Mefta Emani’yi takip ve taciz ettiğini, bu nedenle polise şikâyetçi olmaya hazırlandıklarını söyledi. Al-Rahmun ayrıca jandarmaya Suriye’deki akrabalarının öğrenmemesi için “Kesinlikle ‘Tecavüz edilip öldürüldü’ demeyin, ‘Trafik kazasında öldü’ diye söyleyin” dedi. Genç kadın ve bebeği, Suriye’nin İdlib kentinde toprağa verilecek.