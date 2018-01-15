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Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldürenler için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Cezada indirim hükmünün uygulanmayacağı belirtildi

15 Ocak 2018 15:49

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun'u öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'a ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72'şer yıl hapis cezası verdi. Cezada, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağı belirtildi.

İlk duruşması 1 Aralık’ta görülen davanın ikinci duruşması, bugün Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun’un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı. 

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme', 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme', 'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ’Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’, ’Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme’ ile ’nitelikli yağma’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz verilen Halid Al Rahmun, tutuklu sanıklarla ilgili "En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum" dedi. Muhammed Ali Al Rahmun da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Karar açıklandı

Mahkeme, 2 sanığa, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 72'şer yıl hapis cezası verdi.

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