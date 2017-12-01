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Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler birbirini suçladı (4)

HALİD AL RAHMUN: İDAM İSTİYORUM Duruşma çıkışında açıklama yapan Halid Al Rahmun, "Allah razı olsun

01 Aralık 2017 20:00

HALİD AL RAHMUN: İDAM İSTİYORUM
Duruşma çıkışında açıklama yapan Halid Al Rahmun, \"Allah razı olsun. Ablalar, ağabeyler, kardeşler benim yanımda durdu. Suriyelilerin hepsi Müslüman, siz Müslüman gibi durdunuz benim yanımda. Oğlumun, eşimin hakkını alacağız. Ben bu işi tam hakkımı alarak bitirmek istiyorum. Ben ne söylüyorsam aynısını söyleyin, kısas itiyorum, idam istiyorum. Müslüman değil o, hapis az bile. İdam lazım, kısas lazım. O Müslüman değil. Türklerin hepsi Müslüman, onlar kafir. Oğlum daha yaşına bile girmedi, 10 aylık. Eşim hamile, doğum yapmadı. Bir gün kalmıştı, öldürdü. Bu Müslüman işi değil\" dedi.
\'SESSİZ KALMIYORUZ\'
Kadın Meclisleri adına açıklama yapan Sultan Gürbey, \"Türkiye\'ye gelerek hayata tutunmaya çalışan göçmenlerin yaşadığı zorlukları, kadınların da yaşadığı zorluklarla birleştirerek kadın düşmanlığının yabancı düşmanlığıyla birleşmesiyle birlikte Emani\'nin tecavüz edilerek nasıl vahşice öldürüldüğüne şahit olduk. Emani cinayeti kadınların, çocukların, göçmenlerin yaşadıklarının bir sembolü oldu adeta. Giderek vahşileşen kadın cinayetleri, cinsel saldırılara sessiz kalmıyoruz\" diye konuştu.
Avukat Cihad Gökdemir ise şu açıklamada bulundu:
\"Bu saldırı Türkiye\'deki birçok kesimi bir araya getirdi. Topluca tepki gösterdiler. Bugün sanıklara karşı açılan davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmada neler yaşandı? Hakime hanım maddi gerçeğin ortaya çıkması için çok çabaladı. Hem sanıklara sorularıyla, hem daha önce emniyette vermiş olduğu ifadelerden sorularla sanıkların çelişkili ifadelerini ortaya çıkarmaya çalıştı. Her ikisi de birbirine suçu attılar. Bizim için gerçek olan, her ikisi de suçu kabul etti. Suçu tasarlayarak işlemiş olduklarını beyan ettiler, bir hafta öncesinden bu suçla ilgili plan yaptıklarını. Evet giden iki can geri gelmez. Çok büyük bir acı, çok vahşi bir olay. Bundan sonra herhangi bir gruba, ırka karşı bir saldırı olması bizim birlikte tepki vereceğimiz anlamına gelir.\"

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