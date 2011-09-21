-Suriyeli güvenlik güçleri okullara baskın düzenledi BEYRUT (A.A) - 21.09.2011 - Suriyeli güvenlik güçlerinin, ülkede bazı okullara baskın düzenlediği ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı gösteri düzenleyen öğrencileri gözaltına aldığı bildirildi. Yerel Koordinasyon Komiteleri, güvenlik güçlerinin, ülkenin güneydeki Cassim köyüyle başkent Şam'ın banliyöleri Harasta, Arbin ve Zamalka'da bazı okullara baskın düzenleyerek, onlarca öğrenciyi gözaltına aldıklarını açıkladı. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme örgütü de Suriyeli güvenlik güçlerinin, Humus kentinin merkezinde 3 ve yakındaki Rastan kentinde bir sivili öldürdüğünü belirtti. Örgütün açıklamasında ayrıca geçen hafta kuzeydeki İdlib ve ülkenin orta kesmindeki Hama'da kaybolan 3 kişinin cesetlerinin bulunduğu ve ailelerine teslim edildiği kaydedildi.