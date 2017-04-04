Suriyeli göçmenlerin illere göre dağılımı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin illere göre dağılımını ve il nüfuslarına göre oranını açıkladı.

Açıklamaya göre Türkiye genelinde toplan 2 milyon 969 bin Suriyeli göçmen barınıyor. Verilere göre Suriyeli göçmenler toplam nüfusun yüzde 3,72'sine denk geliyor.

Suriyeli göçmenlerin nüfusa nazaran en yoğun olduğu il Kilis. Kilis'te yaşayan 124 bin 481 Suriyeli göçmen, nüfusun yüzde 95,15'ini oluşturuyor.

Kilis'i yüzde 24 ile Hatay, yüzde 21 ile Şanlıurfa, yüzde 16 ile Gaziantep izliyor.

İstanbul sayı olarak en fazla Suriyeli göçmenin yaşadığı il. Kentte yaklaşık yarım milyon Suriyeli göçmen yaşıyor.

İstanbul'u sırasıyla 420 bin Suriyeli göçmen ile Şanlıurfa, 384 bin göçmen ile Hatay, 329 bin göçmen ile Gaziantep izliyor.