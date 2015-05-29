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Suriyeli göçmenlere oteller yetmedi, evler pansiyona dönüştürülüyor

İzmir'de otel ve pansiyonlarda yer bulamayan göçmenler dışarıda kalıyor

29 Mayıs 2015 17:30

İzmir’de, genellikle Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin yaşadığı Basmane bölgesinde oteller yetersiz kalınca, evler pansiyona dönüştürülmeye başlandı. Otel ve pansiyonlarda yer bulamayan göçmenler ise dışarıda kalıyor. Kentte Suriyeli göçmenlerin sayılarının artması ile birlikte konaklama barınma sorunları da artıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Basmane semtinde otellerde yer kalmayınca bu kez bölgedeki birçok tarihi evde, tadilat izni de alınmadan odaları bölüp, tuvalet ve banyo sayısı arttırılarak pansiyona dönüştürülme çalışmaları başladı.

Semte zaman zaman kamyonlarla gelen yataklar da Sureyileler tarafından kaldıkları evlere ve pansiyonlara taşınır oldu. Semtteki ev kiraları da taleple birlikte arttı.

Semtte hareketlilik yaşanırken, maddi imkanı olmayan ve barınacak yeri bulunmayan Suriyeli göçmenler, geceleri cami avlularında, buldukları boş evlerde ya da okul bahçelerinde kalıyor. Bu sayının her gün artığı İzmir’de, Suriyelilerin izinsiz yarleşme olasılığına karşı sahipleri tarafından boş tutulan binaların kapıları, zincirlenerek, pencereleri ise dikenli teller çekilerek koruma altına alınıyor.

 

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