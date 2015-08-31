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Dünya

Suriyeli göçmenler, Rusya'dan Norveç'e bisikletle geçti

Rusya ve Norveç arasındaki sınır anlaşmasına göre, bisikletle geçiş yapılan kişilerden kimlik sorulmuyor

31 Ağustos 2015 21:42

Genellikle Yunanistan ya da Sırbistan üzerinden Schengen bölgesi ülkelerine geçiş yapmaya çalışan göçmenler, AB ülkelerine giriş yapmanın ilginç bir yolunu buldu. Yüzden fazla Suriyeli, Rusya ile Norveç arasında bulunan ve yasal bir boşluk sebebiyle bisikletle geçiş yapanlardan belge sorulmayan Storskog Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Sputnik'in haberine göre; Rusya ve Norveç arasındaki sınır anlaşması bir kişinin sınırı yürüyerek geçmesini ya da başka birinin aracıyla gerekli belgelere sahip olmadan geçiş yapmasını engelliyor. Ancak anlaşmada bulunan yasal boşluk nedeniyle sınırı bisikletle geçerken belge sorulmuyor. Bu yasal boşluktan yararlanan yüzden fazla Suriyeli de, Rusya'nın Norveç sınırına en yakın kenti Murmansk'tan sadece iki saatlik mesafede olan Storskog Sınır Kapısı'ndan bisikletle Norveç'e geçti.

Sınır kapısında görev yapan Norveçli bir yetkili son dönemde bu yöntemi kullanarak sınırı geçen mültecilere rastladıklarını belirtiyor. Rusya sınırındaki Kirkenes kentinden yerel polis müdürü Hans Möllebakken bu sene Rusya üzerinden geçiş yapan mültecilerin sayısının 133 olduğunu açıkladı. Möllebakken, mültecilere sınırı geçmelerinde yardımcı olan birkaç sürücünün tutuklandığını açıkladı. 

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